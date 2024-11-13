ФАС: В 21 регионе РФ заключили соглашения по сдерживанию цен на масло

В 21 регионе России заключены соглашения для контроля цен на сливочное масло. Это поможет стабилизировать стоимость и сделать продукт более доступным для населения, сообщает пресс-служба ФАС РФ

«В 21 регионе заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан», — говорится в сообщении.

Согласно информации от ФАС, соглашения о добровольном снижении или фиксации цен на сливочное масло были подписаны благодаря совместной работе территориальных органов ФАС, региональных властей и местных предпринимателей. Эти соглашения действуют в таких областях, как Амурская, Белгородская, Брянская, Запорожская, Калужская, Кировская, Московская, Орловская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Новосибирская, Саратовская, Херсонская и Челябинская, а также в Республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, в Ставропольском и Хабаровском краях.