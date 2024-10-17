Раздражение и воспаление желудка: Врач назвал самый вредный суп

Многие россияне представляют свою трапезу без супов, однако, как оказалось, любимые блюда могут нанести ущерб организму, в частности, ЖКТ. Об этом рассказал главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов. Самым опасным супом он назвал солянку.

«Есть так называемые экстрактивные вещества, которые содержатся в супах и вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда даже воспаление желудка, что не очень благоприятно сказывается на пациентах с гастритами и заболеваниями ЖКТ», — подчеркнул эксперт.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач напомнил, что для приготовления солянки используется несколько видов мяса и овощей. Они, по словам специалиста, вырабатывают экстрактивные вещества, что чревато побочными эффектами для ЖКТ.