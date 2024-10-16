Морепродукты и мясо: Кардиолог составила «осеннее» меню для здоровья сердца

Сокращение светового дня осенью провоцирует возникновение депрессии, что, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. А температурные колебания способны дестабилизировать уровень артериального давления. Об это рассказала врач-кардиолог Анна Ратникова.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она составила «осенний» рацион для здоровья сердца. В частности, медик рекомендовала россиянам употреблять продукты с высоким содержанием селена, из-за дефицита которого может страдать организм человека.

«Лидеры по содержанию селена — морепродукты, зелёные овощи, цельнозерновые продукты, яйца и мясные продукты», — подчеркнула кардиолог.

Кроме того, врач подчеркнула необходимость добавления в рацион продуктов, содержащих кальций, который полезен для сердечно-сосудистой системы. Для укрепления здоровья осенью не лишней будет и жирная рыба, богатая полиненасыщенными жирными кислотами, в частности, Омегой-3.