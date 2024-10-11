«Синдром разбитого сердца»: Кардиолог озвучила симптомы опаснейшего недуга

Недавно подмосковным врачам удалось вовремя диагностировать у 70-летний женщины редкий недуг — «синдром разбитого сердца» (синдром Такоцубо). По свои симптомом опаснейшая болезнь напоминает инфаркт, однако её последствия обратимы, рассказала кардиолог Наталья Гаврилюк.

«Синдром Такоцубо — это острая патология сердца, связанная со спазмом его сосудов. В отличии от инфаркта миокарда, здесь нет первичной проблем с сосудами. Как правило, их просвет сужается на фоне большого количества адреналина в крови», — подчеркнула собеседница Kp.ru.

По её словам, распознать недуг с поэтическим названием можно одышке и боли в груди, которая может отдавать живот, горло или руку. Кроме того, «синдром разбитого сердца» вызывает снижение давления и даже обморок.