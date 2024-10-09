В Пушкине врачи спасли 70-летнюю пациентку с «синдромом разбитого сердца»

Врачи Пушкинской больницы имени профессора Розанова спасли 70-летнюю женщину с симптомами острой вирусной инфекции, которая была вызвана синдромом Такоцубо, или, как ещё его называют, «синдромом разбитого сердца». О ситуации проинформировала пресс-служба Минздрава Московской области.

«В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова поступила 70-летняя женщина с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Проведённая эхокардиография выявила, что под ним маскировалось редкое заболевание сердечной мышцы — синдром Такоцубо. Его ещё называют «синдромом разбитого сердца». Он развивается на фоне стресса», — сообщается в публикации.

Этот недуг приводит к временному нарушению работы сердца и часто возникает у женщин в постменопаузе. Болезнь может привести к смерти, если вовремя не получить медицинскую помощь. Кроме того, «синдром разбитого сердца» сложно диагностируется, а летальность во время острой фазы болезни сопоставима с количеством смертельных исходов от инфаркта миокарда.

Врач-кардиолог Вероника Глушкова рассказала, что сперва пациентка жаловалась на боль в руке, а потом стала чувствовать першение в горле, которое сменилось болью в шее. К счастью, в её случае синдром Такоцубо удалось определить вовремя. Пенсионерке назначили медикаментозное лечение, которое оказалось успешным.

Сейчас угроз для здоровья и жизни пожилой пациентки нет. Женщину уже выписали лечиться дома с регулярным наблюдением у кардиолога.