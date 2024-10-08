В Петербурге спасли женщину, которая полтора года жила с 30-литровой опухолью
Врачи в Санкт-Петербурге удалили у женщины опухоль яичника весом 40 кг
Врачи в Санкт-Петербурге спасли пациентку с 40-килограммовой опухолью яичника. Женщина растила в себе новообразование более полутора лет, рассказал врач-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко Нодар Шенгелия в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Операция длилась более двух часов и, несмотря на гигантский размер опухоли, прошла в штатном режиме. Перед хирургическим вмешательством женщину консультировали врачи с разных отделений, в её лечении принимали участие в том числе терапевты и кардиологи.
«Когда совсем условия жизни стали невыносимыми, она обратилась в нашу больницу за помощью. Жидкостной компонент данной кисты составлял более 30 литров, вес самой опухоли без жидкости составлял порядка 6,5 килограмма», — поделился деталями врач.
Он рассказал, что пациентка испытывала недоверие и страх к медикам, поэтому не спешила обращаться за помощью. Женщина переживала, сможет ли перенести операцию. Всё это вызвало у неё тяжёлую депрессию, в результате которой она буквально заперлась у себя дома.
Похожая ситуация произошла в Москве, где из женщины достали 10-литровую опухоль яичника. Она росла не один год, сдавливая органы брюшной полости, магистральные сосуды, мочеточники, нарушало функции почек. Новообразование имело злокачественные участки. Однако врачи успешно прооперировали пациентку, ей предстоит реабилитация и дальнейшее наблюдение у онколога.
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