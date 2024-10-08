В Петербурге спасли женщину, которая полтора года жила с 30-литровой опухолью

Врачи в Санкт-Петербурге спасли пациентку с 40-килограммовой опухолью яичника. Женщина растила в себе новообразование более полутора лет, рассказал врач-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко Нодар Шенгелия в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Операция длилась более двух часов и, несмотря на гигантский размер опухоли, прошла в штатном режиме. Перед хирургическим вмешательством женщину консультировали врачи с разных отделений, в её лечении принимали участие в том числе терапевты и кардиологи.

«Когда совсем условия жизни стали невыносимыми, она обратилась в нашу больницу за помощью. Жидкостной компонент данной кисты составлял более 30 литров, вес самой опухоли без жидкости составлял порядка 6,5 килограмма», — поделился деталями врач.

Он рассказал, что пациентка испытывала недоверие и страх к медикам, поэтому не спешила обращаться за помощью. Женщина переживала, сможет ли перенести операцию. Всё это вызвало у неё тяжёлую депрессию, в результате которой она буквально заперлась у себя дома.