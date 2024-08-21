Московские врачи удалили пациентке 30-килограммовую опухоль

Огромную опухоль удалили пациентке московские хирурги НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. По данным Life.ru, нарост на ноге женщины весил около 30-килограммов.

Ирине из Ярославля удалили опухоль весом в 30 килограммов. Видео © Life.ru

40-летняя Ирина из Ярославля работает преподавателем химии и биологии в колледже. Диагноз нейрофиброматоз — неизлечимое генетическое заболевание, ей поставили ещё в детстве. С ранних лет женщине приходилось скрывать всё время увеличивающиеся опухоли.

Ирина до операции. Фото © Life.ru

За последние три года опухоли заметно увеличилась и заняли всю заднюю поверхность бедра, голени и частично ягодицы. Женщине стало тяжело ходить и сидеть. Операцию по удалению таких наростов не рискнут делать ни в одной клинике мира, так как высока вероятность гибели человека во время хирургического вмешательства.

Однако специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Блохина решились на сложную операцию по уникальной методике. 30 килограммов опухоли удаляли около пяти часов. Операция прошла успешно, теперь Ирину ждёт реабилитация. До этого в онкоцентре помогли семи пациентам с таким диагнозом.