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20 июня, 13:24

Москвичка 15 лет боялась идти к врачу, и у неё выросла опухоль размером с футбольный мяч

Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль размером с футбольный мяч

Московские врачи удалили пациентке опухоль с футбольный мяч. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

Московские врачи удалили пациентке опухоль с футбольный мяч. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

Подмосковные врачи удалили у женщины липому весом три килограмма. Новообразование росло в организме жительницы Московской области в течение 15 лет, но она боялась обратиться к врачу. К медикам она пришла только тогда, когда опухоль стала мешать ходить, подниматься по ступенькам и выходить на пляж, рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Денис Мирошников.

Мирошников добавил, что хирургическое вмешательство осложнялось сахарным диабетом и лишним весом пациентки. Также врачи удалили у неё вторую опухоль, но поменьше, с батон хлеба. Спустя пять дней восстановления женщину выписали под наблюдение врачей.

"Липома — это доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки, но, вырастая до таких гигантских размеров, они становятся опасными, потому что могут переродиться в онкологическую опухоль, нагноиться и причинять дискомфорт, мешая привычному образу жизни", — объяснил врач в беседе с интернет-изданием Regions.

По словам медика, липомы требуют регулярного наблюдения у специалиста и должны удаляться в плановом порядке.

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Ранее Life.ru рассказывал, что медики из Кировской области удалили ветку из глаза и мозга мотоциклиста. В ходе хирургического вмешательства и проведённого лечения медикам удалось не только достать инородный предмет, но и устранить неврологические нарушения.

Николай Рюмин
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