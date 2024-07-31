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31 июля, 12:44

В Подмосковье врачи удалили у девушки-подростка гигантскую опухоль из хрящей и костей

В онкодиспансере Подмосковья врачи удалили у девушки опухоль весом 7 кг

Подмосковные врачи удалили юной пациентке гигантскую опухоль, состоящую из хрящей и костей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Удалённая у 17-летней пациентки опухоль. Фото © Пресс-служба Минздрава Подмосковья

Удалённая у 17-летней пациентки опухоль. Фото © Пресс-служба Минздрава Подмосковья

К врачам Московского областного онкодиспансера, который находится в Балашихе, обратилась 17-летняя девушка с жалобами на боли и рост живота, а также нарушение менструального цикла. В ходе проведения обследования у неё обнаружили опухоль-тератому правого яичника. Вес образования превышал семь килограммов, на 80% оно состояло из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани.

"Для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерастая в рак. При этом в поражённых участках длительное время могут не отмечаться функциональные нарушения", — рассказал врач онкологического детского отделения № 7 Владимир Стрыков.

На данный момент пациентку уже выписали, с ней всё в порядке. Помимо того, медики смогли сохранить репродуктивную функцию девушки, поэтому в будущем она сможет стать мамой.

Ранее Life.ru рассказал, как хирурги в подмосковных Мытищах спасли 15-летнюю девочку с плёнкой-"пупыркой" в кишках. Подростку пришлось удалить повреждённую часть тонкой кишки.

Хирурги из Реутова прооперировали женщину с редким "фарфоровым" желчным пузырём
Хирурги из Реутова прооперировали женщину с редким "фарфоровым" желчным пузырём
Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Демьянова
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