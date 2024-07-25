Хирурги из Реутова прооперировали женщину с редким "фарфоровым" желчным пузырём

Хирурги Реутовской клинической больницы в Подмосковье прооперировали 46-летнюю женщину с "фарфоровым" жёлчным пузырём — редкой разновидностью холецистита. Пациентка обратилась к медикам с жалобами на тяжесть в правом подреберье. С помощью УЗИ и КТ-исследований врачи диагностировали калькулёзный холецистит — частое заболевание жёлчного пузыря, но редкой разновидности, известной как "фарфоровый" жёлчный пузырь. Его так называют, когда стенки покрыты слоем кальция, что происходит вследствие запущенного холецистита, то есть воспалительного заболевания жёлчного пузыря, и грозит развитием рака, рассказали Life.ru в Минздраве Московской области.





"Во время операции мы выявили жёлчный пузырь необычной твёрдой консистенции, и правда, похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент. В таких запущенных случаях удалять жёлчный пузырь обязательно, поэтому мы извлекли его лапароскопическим путём", — поделился заведующий хирургическим отделением Реутовской клинической больницы Павел Кудрявцев.

Пациентка на данный момент чувствует себя хорошо. Восстановление после операции проходит без осложнений. Однако теперь ей придётся соблюдать определённую диету — питаться не менее четырёх-пяти раз в день мелкими порциями, исключить из рациона жирную пищу и перейти на более лёгкие варианты термической обработки еды — запекание, отваривание или готовку на пару.

Как отметил врач, данная реакция хоть и является редкой, но может развиться вследствие нарушения обмена веществ, ослабления иммунитета и воспалений. Усугубить проблему также могут неправильное питание и злоупотребление алкоголем.