Врачи Филатовской детской больницы спасли младенца с тяжёлым пороком сердца

Диагноз транспозиция магистральных артерий маленькому Артёму был поставлен ещё до его рождения. Без хирургической коррекции этот порок сердца несовместим с жизнью, поэтому операции при такой патологи делаются детям практически сразу после появления на свет. Артёмка был срочно доставлен из роддома в Филатовскую детскую больницу, где его полностью обследовали и выполнили высокотехнологичную операцию по коррекции расположения артерий с использованием искусственного кровообращения.

По словам врачей, у Артёма был один из самых сложных дефектов, который составляет 3-5 процентов всех врожденных пороков сердца. У здоровых людей аорта должна отходить от левого желудочка сердца, а легочная артерия – от правого. А тут же — всё наоборот: лёгочная артерия отходит от левого желудочка, где течет уже насыщенная кислородом кровь, а аорта – от правого, где кровь с низким содержанием кислорода. Из-за этого головной мозг, внутренние органы и мышцы испытывают кислородное голодание, что может стать причиной развития метаболических нарушений и гибели пациента.

"Такая операция имеет свои особенности, так как приходится переключать не только магистральные артерии, но и коронарные, а это уже – на грани микрохирургии. В нашей больнице накоплен большой опыт проведения таких операций – выполнены почти 250 коррекций у пациентов с врожденным пороком сердца", – рассказывает заведующий отделением кардиохирургии Филатовской детской больницы Владимир Ильин.

Заведующий отделением кардиохирургии Филатовской детской больницы Владимир Ильин. Фото © Пресс-служба медучреждения

Первую в России успешную операцию при транспозиции магистральных артерий Владимир Ильин сделал ещё в 1992 году. Сейчас сложнейшие хирургические вмешательства в отделении кардиохирургии, можно сказать, поставлены на поток. Коллектив отделения многопрофильный – здесь работают кардиохирурги, кардиологи, педиатры, анестезиологи, диагносты и большой штат медсестёр.

Владимир Ильин также отметил, что после операции дети практически не отличаются от сверстников. Становясь взрослыми они ходят на работу, создают семьи, занимаются физкультурой. Однако кардиохирурги заметили интересную закономерность: все эти дети почему-то очень хороши собой. Никакого научного объяснения этому нет, есть только наблюдения, которые насчитывают уже три десятилетия. В коридоре отделения кардиохирургии – фотографии сотен бывших пациентов – маленьких и уже взрослых. Среди них скоро появится и Артём – ему надо немного подрасти.

"Сейчас мальчик уже дома, он хорошо развивается и быстро набирает вес. Конечно, до наступления совершеннолетия ему необходимо наблюдаться в Филатовской детской больнице, уникальность кардиологической службы которой заключается в том, что здесь оказывают медицинскую помощь полного цикла, включая реабилитацию", — рассказали Life.ru в медучреждении.