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26 апреля, 08:55

В Люберцах младенец вдохнул стик от айкоса и чуть не умер

В Люберцах врачи спасли младенца, вдохнувшего стик от системы нагревания табака

В Люберцах младенец чуть не умер, вдохнув стик от системы нагревания табака. Как рассказали в подмосковном Минздраве, годовалый ребёнок поступил в больницу с повышенной температурой, хрипами и затруднённым дыханием. Инородное тело, выяснили специалисты, находилось в правом бронхе.

По словам хирурга Сергея Ловягина, стик содержал в том числе органические материалы. В таких случаях отсутствие своевременного лечения может привести к развитию обширной пневмонии с тяжёлыми последствиями. Стик удалили через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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В подмосковном Пушкино врачи вернули зрение ослепшей 73-летней пациентке

Ранее подмосковные врачи спасли 64-летнюю женщину, в бронхах которой была скорлупа от фисташки. Она жила с инородными предметами больше года, однако лишь недавно почувствовала себя плохо. За это время скорлупа успела врасти в слизистую.

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Shutterstok / FOTODOM

Матвей Константинов
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