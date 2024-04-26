В Люберцах младенец вдохнул стик от айкоса и чуть не умер

В Люберцах младенец чуть не умер, вдохнув стик от системы нагревания табака. Как рассказали в подмосковном Минздраве, годовалый ребёнок поступил в больницу с повышенной температурой, хрипами и затруднённым дыханием. Инородное тело, выяснили специалисты, находилось в правом бронхе.

По словам хирурга Сергея Ловягина, стик содержал в том числе органические материалы. В таких случаях отсутствие своевременного лечения может привести к развитию обширной пневмонии с тяжёлыми последствиями. Стик удалили через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.