Россиянка год ходила со скорлупой от фисташки в бронхах, медленно удушающей её Подмосковные врачи извлекли скорлупу от фисташки, вросшую в бронхи пациентки 24 апреля, 08:53 Врачи Подмосковья удалили из бронхов пациентки скорлупу от фисташек. Обложка © Минздрав Московской области

В Московской области врачи спасли 64-летнюю женщину, удалив из её бронхов скорлупу от фисташки, с которой она ходила больше года. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

Пенсионерку привезли на скорой в Лобненскую больницу, она задыхалась и теряла сознание. После обследования медики обнаружили у пациентки инородный предмет в бронхах. По словам женщины, около года назад она ела орехи, но поперхнулась — и, судя по всему, скорлупка случайно попала в дыхательные пути. Вся трудность заключалась в том, что остатки фисташки вросли в слизистую бронхов.

"Мы провели бронхоскопию — диагностическое исследование дыхательных путей и лёгких. Затем при помощи эндоскопа извлекли из правого и левого бронхов инородные тела — две скорлупы от фисташки", — поделился врач-эндоскопист клиники Максим Мокшанов.

Сейчас пенсионерку уже выписали, её ждёт восстанавливающая терапия на дому. Как подчеркнул доктор, подобные случаи не редкость и лучше сразу обращаться в больницу, если есть вероятность попадания инородного предмета в бронхи.

Ранее сообщалось, что московские онкологи спасли девочку Жаннет из Дагестана, которая страдала "двойным раком". Сразу две злокачественные опухоли постепенно убивали ребёнка. Единственным методом лечения стала трансплантация костного мозга. Донором пациентки выступила её младшая сестра. После операции девочка сразу почувствовала улучшение. Уже полгода она в ремиссии.

Авторы Татьяна Миссуми