В Мытищах хирурги спасли 15-летнюю девочку с плёнкой-"пупыркой" в кишках

В Мытищах хирурги спасли 15-летнюю девочку, которая обратилась к врачам с острой болью в животе. Оказалась, что в кишках подростка застряла плёнка, которую в народе зовут "пупыркой". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"То, с чем в итоге мы столкнулись, даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана — остатки упаковочной воздушно-пузырьковой плёнки, которую в народе называют "пупыркой", — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Медик рассказал, что подростку удалили повреждённую часть тонкой кишки, которая позже восстановится. Сейчас девочку уже выписали. Она рассказала, что "пупырка" попала в желудок случайно — она "задумалась, сидела и грызла".

Врач объяснил, что для подобного существует специальный термин — пикацизм, который описывает желание человека употреблять несъедобные предметы. Среди расстройств пищевого поведения популярными "блюдами" являются волосы, верёвки, мел, уголь, яичная скорлупа. Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разнообразными, включая нарушения обмена веществ и расстройства аутического спектра. Важно, чтобы родители понимали эту проблему и помогали ребёнку, при необходимости обращаясь к врачу как можно скорее, добавил Смирнов.