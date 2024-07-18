В Москве врачи спасли двухлетнюю девочку с застрявшей в горле проволокой

В поликлинику Московской области обратилась женщина с двухлетней дочерью, которая мучилась от боли в горле. Её мама рассказала, с чего всё началось: ребёнок подавился во время завтрака, с тех пор прошла неделя, но неприятные ощущения не слабели. Врачи осмотрели девочку и в срочном порядке доставили её в отделение оториноларингологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Врачи спасли девочку с проволокой в горле. Фото © Минздрав Московской области

"Мы обследовали ребёнка с помощью фиброскопа — специального эндоскопического прибора для осмотра труднодоступных зон — и увидели проволоку больше двух сантиметров, застрявшую в горле малышки. Мы удалили её при помощи микрохирургической и эндоскопической техники. Ребёнок был под седацией, и благодаря максимально нетравматичному способу хирургического вмешательства у девочки не осталось никаких внешних разрезов на теле", — описал ход операции глава отделения оториноларингологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Виктор Егоров.

По словам врача, если бы проволока пробыла в горле девочки в течение более долгого срока, то с учётом её возраста это могло закончиться намного печальнее. Например, был бы риск разного рода гнойных осложнений, что потребовало бы другого лечения.

К счастью, мама маленькой пациентки вовремя обратилась за медицинской помощью, а самочувствие девочки пошло на лад. Её уже выписали. Врачи напомнили о важности постоянного присмотра за маленькими детьми, особенно в тех местах, где есть мелкие предметы, которые они могут проглотить. А при малейших подозрениях на нечто подобное необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью.