Подмосковные врачи спасли трёхлетнего ребёнка с пулей в ухе

В больницу города Видного обратилась семья с трёхлетним ребёнком. По словам родителей, их сына донимает боль из-за некоего инородного тела в ухе. В ходе обследования врачи пришли к выводу, что мальчик изучал устройство и принципы работы игрушечного пистолета, случайно выстрелив себе в ухо. Пуля застряла в наружном слуховом проходе. Об этом сообщили на сайте Минздрава Московской области.

"Под общим наркозом мы извлекли инородное тело, которое впилось в стенку костного отдела слухового прохода, с помощью специального крючка. Своевременное удаление инородного тела спасло юного пациента от возможных внутричерепных патогенных осложнений, таких как снижение слуха, возникновение пролежней слухового прохода и вторичной бактериальной инфекции", — пояснил врач-оториноларинголог Рауль Тен.

На данный момент с мальчиком всё в порядке, его органы слуха работают без осечек. Врачи призвали не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из уха или носа, поскольку так можно протолкнуть их ещё дальше и навредить. В таких случаях следует оперативно обратиться за медицинской помощью.