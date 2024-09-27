Пенсионерка годами растила 10-литровую опухоль яичника, её спасли московские хирурги
Врачи МОНИИАГ удалили у женщины 10-литровое новообразование яичника
68-летняя женщина чуть не погибла из-за 10-литровой опухоли, которая росла в её организме годами. В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) она поступила после того, как образование заполнило всю брюшную полость. До этого пациентка к врачам не обращалась.
10-лтровая опухоль яичника, извлечённая московскими хирургами. Фото © Предоставлено Life.ru
«После обследования и врачебного консилиума мы провели многочасовую операцию. Удалили новообразование объемом более 10 литров. Оно росло не один год, сдавливало органы брюшной полости, магистральные сосуды, мочеточники, нарушало функции почек», — рассказал врач акушер-гинеколог Тимур Глебов.
По словам медика, опухоль имела злокачественные участки. Однако команда врачей больницы справилась с задачей, успешно прооперировав пациентку. Сейчас женщину уже выписали, ей предстоит реабилитация и дальнейшее наблюдение у онколога.
Ранее Life.ru рассказывал, что огромную опухоль удалили пациентке московские хирурги НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Нарост на ноге женщины весил около 30-килограммов. Удаляли образование около пяти часов. Операция прошла успешно, теперь пациентку ждёт реабилитация.
Shutterstock / FOTODOM / Nuttawut Uttamaharad