Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 19:13

В Арзамасе врачи спасли пациента с «царь-камнем» в мочевом пузыре

В Арзамасе медики спасли пациента с камнем размером 11 на 6 сантиметров

11-сантиметровый камень удалили из мочевого пузыря пациента в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе. Об этом рассказал хирург-уролог Михаил Телешов. Он отметил, что в больницу с «царь-камнем» обратился пациент, который более 20 лет прикован к кровати из-за травмы позвоночника.

В Арзамасе хирурги удалили у пациента камень размером 11 на 6 сантиметров. Видео © Telegram / Уролог Телешов

В Арзамасе хирурги удалили у пациента камень размером 11 на 6 сантиметров. Видео © Telegram / Уролог Телешов

«Мы провели дополнительное обследование и обнаружили камень в мочевом пузыре размером 11 на 6 сантиметров. Также был диагностирован терминальный гидронефроз обеих почек», — написал врач в своём телеграм-канале.

По словам врача, камень образовался в организме из-за неправильной работы мочевого пузыря, который не мог до конца опустошиться. Он рассказал, что из-за таких размеров «царь-камень» передавил устья мочеточников, что привело к гидронефрозу. 19 сентября хирурги прооперировали пациента. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит реабилитационный период.

Истринские хирурги пришили мотоциклисту руку, оторванную после аварии
Истринские хирурги пришили мотоциклисту руку, оторванную после аварии

А ранее в Москве врачи спасли руку 17-летнему парню, который поступил в медучреждение с несколькими переломами кисти. Травму молодой человек получил на автомате развлечений. Подросток пытался ударить по груше «силомера», но промахнулся и со всей силы впечатал кулак в металлическое основание автомата.

Обложка ©

freepik

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров