В Арзамасе врачи спасли пациента с «царь-камнем» в мочевом пузыре
В Арзамасе медики спасли пациента с камнем размером 11 на 6 сантиметров
11-сантиметровый камень удалили из мочевого пузыря пациента в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе. Об этом рассказал хирург-уролог Михаил Телешов. Он отметил, что в больницу с «царь-камнем» обратился пациент, который более 20 лет прикован к кровати из-за травмы позвоночника.
В Арзамасе хирурги удалили у пациента камень размером 11 на 6 сантиметров. Видео © Telegram / Уролог Телешов
«Мы провели дополнительное обследование и обнаружили камень в мочевом пузыре размером 11 на 6 сантиметров. Также был диагностирован терминальный гидронефроз обеих почек», — написал врач в своём телеграм-канале.
По словам врача, камень образовался в организме из-за неправильной работы мочевого пузыря, который не мог до конца опустошиться. Он рассказал, что из-за таких размеров «царь-камень» передавил устья мочеточников, что привело к гидронефрозу. 19 сентября хирурги прооперировали пациента. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит реабилитационный период.
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