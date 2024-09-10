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10 сентября, 11:24

Истринские хирурги пришили мотоциклисту руку, оторванную после аварии

Недавно в городскую больницу подмосковной Истры с частичной ампутацией руки поступил 29-летний мужчина. Серьёзную травму он получил в результате столкновения его мотоцикла с автомобилем. При госпитализации конечность держалась лишь на мягких тканях, рассказали Life.ru в Минздраве региона.

Состояние руки подмосковного мотоциклиста после проведения операции на рентгеновском снимке. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Состояние руки подмосковного мотоциклиста после проведения операции на рентгеновском снимке. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

«Изначально были риски потери руки, но нам удалось её спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», – рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.

Пострадавшему пришлось провести в больнице полтора месяца. В это время врачи делали всё необходимое, чтобы спасти конечность. На данный момент мужчину выписали, он исправно посещает травматолога и невролога, выполняет курс лечебной физкультуры для восстановления функций травмированной руки.

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Ранее Life.ru рассказывал, как врачи из Королёва достали кусок стекла из бронхов мужчины. Долгое время пациент жаловался на чувство заложенности в грудной клетке и длительный кашель с кровью. Как затем оказалось при обследовании, инородный предмет полностью перекрывал просвет бронха.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Мария Любицкая
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