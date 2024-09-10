Истринские хирурги пришили мотоциклисту руку, оторванную после аварии

Недавно в городскую больницу подмосковной Истры с частичной ампутацией руки поступил 29-летний мужчина. Серьёзную травму он получил в результате столкновения его мотоцикла с автомобилем. При госпитализации конечность держалась лишь на мягких тканях, рассказали Life.ru в Минздраве региона.

Состояние руки подмосковного мотоциклиста после проведения операции на рентгеновском снимке. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

«Изначально были риски потери руки, но нам удалось её спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», – рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.

Пострадавшему пришлось провести в больнице полтора месяца. В это время врачи делали всё необходимое, чтобы спасти конечность. На данный момент мужчину выписали, он исправно посещает травматолога и невролога, выполняет курс лечебной физкультуры для восстановления функций травмированной руки.