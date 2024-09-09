Врачи Королёвской больницы достали кусок стекла из бронхов мужчины

Врачи Королёвской больницы помогли 37-летнему пациенту, который жаловался на чувство заложенности в грудной клетке и длительный кашель с кровью. Мужчину отправили в отделение пульмонологии и провели углублённое обследование.

Кусок стекла. Фото © Предоставлено Life.ru

В результате проверки медики обнаружили в дыхательных путях у пациента осколок стекла. Один небольшой инородный предмет полностью перекрывал просвет бронха. Именно это и мешало дышать пациенту, а грани царапали слизистую, вызывали кровоточивость и кашель.

«Мы извлекли осколок с помощью эндоскопического инструмента – «корзинки Дормиа». Она предназначена для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Её малые размеры позволили быстро и безопасно для пациента достать стекло», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Валерий Сапунов.

После медицинского вмешательства мужчина моментально почувствовал себя лучше и начал комфортнее дышать. Пациента уже выписали домой и назначили ему амбулаторное лечение.