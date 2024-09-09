Врачи Королёвской больницы достали кусок стекла из бронхов мужчины
Врачи Королёвской больницы помогли 37-летнему пациенту, который жаловался на чувство заложенности в грудной клетке и длительный кашель с кровью. Мужчину отправили в отделение пульмонологии и провели углублённое обследование.
Кусок стекла. Фото © Предоставлено Life.ru
В результате проверки медики обнаружили в дыхательных путях у пациента осколок стекла. Один небольшой инородный предмет полностью перекрывал просвет бронха. Именно это и мешало дышать пациенту, а грани царапали слизистую, вызывали кровоточивость и кашель.
«Мы извлекли осколок с помощью эндоскопического инструмента – «корзинки Дормиа». Она предназначена для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Её малые размеры позволили быстро и безопасно для пациента достать стекло», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Валерий Сапунов.
После медицинского вмешательства мужчина моментально почувствовал себя лучше и начал комфортнее дышать. Пациента уже выписали домой и назначили ему амбулаторное лечение.
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