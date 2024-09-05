Один на миллион: Московские врачи спасли пациентку из Воронежа с редчайшим видом рака

Чудесное спасение жительницы Воронежа с редким видом рака произошло в онкологическом центре Блохина. Женщине диагностировали псевдомиксому (состояние, при котором производится чрезмерное количество муцина или желеобразной жидкости в брюшинной полости — прим. Life.ru). Всего за год пациентка пережила две тяжелейшие операции, рассказали Life.ru в центре.

Хирурги сумели спасти жизнь уроженке Воронежа с редким видом рака. Видео © Life.ru

Примерно полтора года назад Наталья проходила плановый осмотр в больнице. Во время УЗИ малого таза врач заподозрила у пациентки рак яичников. Позднее женщина прошла через операцию по удалению репродуктивных органов, а также воспалённого аппендикса. Однако затем выяснилось, что организм был крайне истощён из-за многочисленных метастазов в почках, селезёнке, печени и кишечнике.

Прибыв в Москву, уроженка Воронежа обратилась в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Столичные врачи диагностировали у Натальи псевдомиксому. Встречается данный вид рак редко — у одного из миллиона пациентов. Спасти жизнь человеку в данном случае можно лишь посредством тяжелейшей операции. На операционном столе Наталья пробыла 13 часов. За это время хирурги тщательно удаляли все раковые клетки. Вскоре после вмешательства пациентке провели гипертермическую химиотерапию, буквально промыв живот горячим препаратом.

Псевдомиксома вскоре дала метастазы в другие органы пациентки. Фото © Life.ru

Спустя три месяца у Натальи, к сожалению, случился рецидив. Повторная операция была ещё сложнее и дольше предыдущей, но тоже прошла успешно. Сейчас жительница Воронежа восстанавливается и чувствует себя намного лучше.