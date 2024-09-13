Подмосковные хирурги спасли руку подростка, проигравшего битву с «силомером»
Подмосковные врачи спасли подростку руку после травмы на автомате развлечений
Операция. Обложка © Предоставлено Life.ru
В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) спасли руку 17-летнему парню, который поступил в медучреждение с несколькими переломами кисти. Травму молодой человек получил на автомате развлечений. Подросток пытался ударить по груше «силомера», но промахнулся и со всей силы впечатал кулак в металлическое основание автомата.
Подросток получил травму на автомате развлечений. Фото © Предоставлено Life.ru
«Диагностика показала открытый перелом двух костей со смещением отломков. Потребовалась операция. Мы восстановили правильное анатомическое положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал врач – травматолог-ортопед Александр Нестеренко.
Операция прошла успешно, сейчас мальчик восстанавливается дома. Его ждёт длительный реабилитационный период. А затем, после полного восстановления, ему удалят металлические спицы.
Ранее Life.ru рассказывал, что истринские хирурги пришили мотоциклисту руку, оторванную после аварии. Серьёзную травму он получил в результате столкновения «железного коня» с автомобилем. При госпитализации конечность держалась лишь на мягких тканях.