Подмосковные хирурги спасли руку подростка, проигравшего битву с «силомером»

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) спасли руку 17-летнему парню, который поступил в медучреждение с несколькими переломами кисти. Травму молодой человек получил на автомате развлечений. Подросток пытался ударить по груше «силомера», но промахнулся и со всей силы впечатал кулак в металлическое основание автомата.

Подросток получил травму на автомате развлечений. Фото © Предоставлено Life.ru

«Диагностика показала открытый перелом двух костей со смещением отломков. Потребовалась операция. Мы восстановили правильное анатомическое положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал врач – травматолог-ортопед Александр Нестеренко.

Операция прошла успешно, сейчас мальчик восстанавливается дома. Его ждёт длительный реабилитационный период. А затем, после полного восстановления, ему удалят металлические спицы.