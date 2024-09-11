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11 сентября, 14:27

Московские врачи спасли 15-летнего подростка, сломавшего позвоночник из-за приступа эпилепсии

Врачи из РДКБ спасли мальчика, сломавшего позвоночник из-за приступа эпилепсии

Врачи из РДКБ спасли мальчика, сломавшего позвоночник из-за приступа эпилепсии. Обложка © Российская детская клиническая больница Минздрава России

Врачи из РДКБ спасли мальчика, сломавшего позвоночник из-за приступа эпилепсии. Обложка © Российская детская клиническая больница Минздрава России

Настоящее чудо сотворили сотрудники Российской детской клинической больницы Минздрава РФ. Они успешно прооперировали позвоночник 15-летнего пациента, пострадавшего во время тяжёлого приступа эпилепсии. Врачи не только спасли ребёнка от утраты двигательных функций конечностей, но и значительно улучшили качество его жизни, назначив необходимую лекарственную терапию.

У подростка с рождения была форма эпилепсии, которая плохо поддаётся лечению. Его родители обращались в различные клиники по всему миру, но добиться прогресса не удавалось. Состояние ребёнка ухудшилось в феврале 2024 года. Судороги буквально сгибали его пополам до десяти раз в сутки, уточняет «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу РДКБ.

Медикам для проведения операции пришлось проводить необходимые исследования и стабилизировать пациента с учётом того, что в реанимации он находился в бессознательном состоянии. Врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова сообщила, что удалось вывести подростка из эпилептического статуса и полностью купировать тяжёлые судороги.

«Постоянные тяжёлые приступы, которые сгибали ребёнка пополам, угрожали смещением сломанных позвонков и сдавлением спинного мозга, что могло привести к потере двигательных функций конечностей и другим тяжёлым неврологическим нарушениям», — отметила специалист.

Хирург-вертебролог отделения травматологии и ортопедии РДКБ Андрей Пантелеев пояснил, что медики столкнулись с очень редким случаем, а настолько тяжёлые переломы в нескольких отделах позвоночника ранее не были описаны в профильной литературе. Однако свою работу врачи выполнили профессионально.

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Ранее в РДКБ спасли девочку с «двойным раком». В больнице отметили, что сразу две злокачественные опухоли постепенно убивали ребёнка.

Борис Эльфанд
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