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5 октября, 08:49

Стало известно о состоянии актёра Василия Ливанова после остановки сердца на операции

НИИ Склифосовского: Ливанов вторые сутки лежит в реанимации в тяжёлом состоянии

Актёр Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Состояние здоровья народного артиста РСФСР и актёра Василия Ливанова до сих пор оценивается как тяжёлое. Он находится в реанимации неврологии НИИ имени Склифосовского вторые сутки. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжёлое»,рассказали в медучреждении, передаёт РИА «Новости».

Напомним, 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
Мария Любицкая
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