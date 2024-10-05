Стало известно о состоянии актёра Василия Ливанова после остановки сердца на операции
НИИ Склифосовского: Ливанов вторые сутки лежит в реанимации в тяжёлом состоянии
Актёр Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Состояние здоровья народного артиста РСФСР и актёра Василия Ливанова до сих пор оценивается как тяжёлое. Он находится в реанимации неврологии НИИ имени Склифосовского вторые сутки. Об этом сообщили в медицинском учреждении.
«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжёлое», — рассказали в медучреждении, передаёт РИА «Новости».
Напомним, 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность.