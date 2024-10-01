Советский Шерлок Холмс экстренно госпитализирован в Москве после инсульта

89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль. Ему вызвали скорую помощь. Актёра госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Сейчас он проходит обследование.

Ливанов кроме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» также снимался в более чем 40 фильмах: «Дон Кихот возвращается», «Мастер и Маргарита» и других. Актёр озвучивал мультики — его голосом разговаривали Карлсон, крокодил Гена и Удав из 38 попугаев. Также народный артист выступал в роли режиссёра.