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1 октября, 06:05

Советский Шерлок Холмс экстренно госпитализирован в Москве после инсульта

Актёр Василий Ливанов госпитализирован с подозрением на инсульт в Москве

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Актёр Василий Ливанов госпитализирован с подозрением на инсульт в Москве. О госпитализации советского Шерлока Холмса SHOT.

89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль. Ему вызвали скорую помощь. Актёра госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Сейчас он проходит обследование.

Ливанов кроме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» также снимался в более чем 40 фильмах: «Дон Кихот возвращается», «Мастер и Маргарита» и других. Актёр озвучивал мультики — его голосом разговаривали Карлсон, крокодил Гена и Удав из 38 попугаев. Также народный артист выступал в роли режиссёра.

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Андрей Бражников
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