Певец Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве в тяжёлом состоянии
Певец Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин госпитализирован в московскую больницу. По данным SHOT, 78-летний певец в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт, врачи не дают никаких прогнозов и делают всё возможное.
У Добрынина уже было 2 инсульта, ему дали инвалидность. В беседе с нами супруга Вячеслава Григорьевича рассказала, что он не выступает несколько лет, прекратил все гастроли, а семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.
Это Добрынин написал легендарные — «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на раны...», «Белая медведица», «За милых дам». В 1990 году создал группу «Доктор Шлягер». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Долгое время сотрудничал с поэтом Леонидом Дербенёвым. За всю карьеру написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.
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