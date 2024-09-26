Певец Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве в тяжёлом состоянии

Народный артист РФ Вячеслав Добрынин госпитализирован в московскую больницу. По данным SHOT, 78-летний певец в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт, врачи не дают никаких прогнозов и делают всё возможное.

У Добрынина уже было 2 инсульта, ему дали инвалидность. В беседе с нами супруга Вячеслава Григорьевича рассказала, что он не выступает несколько лет, прекратил все гастроли, а семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.