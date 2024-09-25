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25 сентября, 13:00

"Сказал, что люблю его и ушёл»: Сын Мадянова рассказал о последней встрече с отцом и известии о его смерти

Сын Романа Мадянова рассказал о его последнем диалоге с отцом

Сын Романа Мадянова рассказал о его последнем диалоге с отцом. Артист любил разные ножи и Роман Романович похвастался отцу своей последней покупкой, которую актёр одобрил. Об этом он рассказал SHOT.

«Последний разговор у нас был накануне. Папа похвалил мой новый перочинный ножик. Ему нравились ножи. Я пожелал спокойной ночи, сказал, что люблю его и ушёл», — рассказал нам Мадянов-младший.

Сын был в своём доме, рядом с родительским, в том же посёлке Ромашкино. Около 11 утра ему позвонила мама. Когда Роман Романович прибежал, Мадянов-старший был уже мёртв. Прощание с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым пройдёт в эту пятницу в городе Бронницы Московской области.

Стала известна причина смерти звезды «Солдат‎» Романа Мадянова
Стала известна причина смерти звезды «Солдат‎» Романа Мадянова

Напомним, 25 сентября умер Заслуженный артист России Роман Мадянов. Ему было 62 года. Звезда сериала «Солдаты» скончался сегодня у себя в квартире в московском Новогиреево от онкологического заболевания. Родные Мадянова начали готовиться к его смерти ещё несколько месяцев назад.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Андрей Бражников
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