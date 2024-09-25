"Сказал, что люблю его и ушёл»: Сын Мадянова рассказал о последней встрече с отцом и известии о его смерти
Сын Романа Мадянова рассказал о его последнем диалоге с отцом
Сын Романа Мадянова рассказал о его последнем диалоге с отцом. Артист любил разные ножи и Роман Романович похвастался отцу своей последней покупкой, которую актёр одобрил. Об этом он рассказал SHOT.
«Последний разговор у нас был накануне. Папа похвалил мой новый перочинный ножик. Ему нравились ножи. Я пожелал спокойной ночи, сказал, что люблю его и ушёл», — рассказал нам Мадянов-младший.
Сын был в своём доме, рядом с родительским, в том же посёлке Ромашкино. Около 11 утра ему позвонила мама. Когда Роман Романович прибежал, Мадянов-старший был уже мёртв. Прощание с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым пройдёт в эту пятницу в городе Бронницы Московской области.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав