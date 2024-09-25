"Сказал, что люблю его и ушёл»: Сын Мадянова рассказал о последней встрече с отцом и известии о его смерти

Сын Романа Мадянова рассказал о его последнем диалоге с отцом. Артист любил разные ножи и Роман Романович похвастался отцу своей последней покупкой, которую актёр одобрил. Об этом он рассказал SHOT.

«Последний разговор у нас был накануне. Папа похвалил мой новый перочинный ножик. Ему нравились ножи. Я пожелал спокойной ночи, сказал, что люблю его и ушёл», — рассказал нам Мадянов-младший.