Стала известна причина смерти звезды «Солдат‎» Романа Мадянова

Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение.

В августе актёр Роман Мадянов, который играл полковника Колобкова в сериале «‎Солдаты», был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, врачи диагностировали у него коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность.