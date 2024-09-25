Стала известна причина смерти звезды «Солдат» Романа Мадянова
SHOT: Причиной смерти актёра Романа Мадянова стала онкология
Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Причиной смерти актёра Романа Мадянова стала онкология. По данным SHOT, весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого.
Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение.
В августе актёр Роман Мадянов, который играл полковника Колобкова в сериале «Солдаты», был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, врачи диагностировали у него коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность.