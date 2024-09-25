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25 сентября, 12:12
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Стала известна причина смерти звезды «Солдат‎» Романа Мадянова

SHOT: Причиной смерти актёра Романа Мадянова стала онкология

Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Причиной смерти актёра Романа Мадянова стала онкология. По данным SHOT, весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого.

Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение.

Умер актёр Роман Мадянов
Умер актёр Роман Мадянов

В августе актёр Роман Мадянов, который играл полковника Колобкова в сериале «‎Солдаты», был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, врачи диагностировали у него коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность.

Андрей Бражников
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