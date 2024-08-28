Полковник Колобков из сериала «‎Солдаты» был экстренно госпитализирован Актёр Мадянов попал в больницу из-за проблем с тазобедренным суставом 28 августа, 05:26 Роман Мадянов. Обложка © Х / RMadyanov

Актёр Роман Мадянов, который играл полковника Колобкова в сериале «‎Солдаты», был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, врачи диагностировали у него коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность. Все спектакли отменены. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас 62-летнему артисту уже провели операцию, он проходит процедуру восстановления. Мадянову сделали частичное протезирование сустава. Однако когда актёр сможет вернуться на сцену, пока неизвестно. Накануне он должен был играть в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» во Дворце на Яузе, но его пришлось заменить дублёром из-за плохого самочувствия.

Также последние месяцы Роман Сергеевич проходит курсы противоопухолевой терапии из-за онкологии в лёгком. Болезнь медленно, но отступает. Сейчас Мадянов уже находится дома и продолжает реабилитацию.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в больницу в Москве. У неё пневмония и рак правого лёгкого. Она в реанимации в тяжёлом состоянии.

Авторы Татьяна Миссуми