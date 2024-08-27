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27 августа, 10:55

Звезду фильма "Девчата" Светлану Дружинину экстренно госпитализировали в Москве

Актриса Светлана Дружинина. Обложка © kinopoisk

Актриса Светлана Дружинина. Обложка © kinopoisk

Звезда фильма "Девчата" Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в больницу в Москве. По данным SHOT, у неё пневмония и рак правого лёгкого. Она в реанимации в тяжёлом состоянии

88-летняя народная артистка РФ и режиссёр почувствовала себя плохо дома накануне вечером. Её госпитализировали ГКБ №67 им. Ворохобова.

Кадр из фильма. Фото © «Девчата» (1961), реж. Юрий Чулюкин, сцен. Борис Бедный / kino-teatr.ru

Кадр из фильма. Фото © «Девчата» (1961), реж. Юрий Чулюкин, сцен. Борис Бедный / kino-teatr.ru

Светлана Дружинина известна как режиссёр фильмов "Гардемарины" и "Тайны дворцовых переворотов".

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Николь Вербер
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