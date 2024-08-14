Состояние секс-символа СССР Кондулайнен ухудшилось после несчастного случая в Египте

Состояние актрисы Елены Кондулайнен опять ухудшилось, у неё нарушилась речь и появился шум в ушах после операции под общим наркозом. А всё из-за перелома ноги, который продлил период восстановления после пережитого в 2020 году инсульта, пишет Mash.

В середине прошлого года 66-летняя заслуженная артистка России и секс-символ 90-х неожиданно исчезла. Актриса перестала выходить на связь и выступать в театре. Позднее стало известно, что она уехала в Египет на несколько месяцев для того, чтобы погреться и восстановиться после инсульта. Путешествие обернулось трагедией. По информации телеграм-канала, в марте этого года артистка упала с лестницы в Египте и сломала берцовую кость.

Актрисе провели операцию под общим наркозом, после чего у неё начались проблемы с речью и со слухом. В настоящее время за ней присматривают медики.

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году женщина удостоилась звания заслуженной артистки РФ.