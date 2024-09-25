Умер актёр Роман Мадянов
Роман Мадянов. Обложка © ТАСС /Вадим Тараканов
Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов. Об этом в телеграм-канале сообщила телеведущая и актриса Екатерина Стриженова. Она трогательно обратилась к ушедшему коллеге.
«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного», — написала Стриженова.
Роману Сергеевичу Мадянову было 62 года. В начале 2024 года стало известно, что артист борется с раком лёгкого. А в конце августа он попал в больницу из-за проблем с тазобедренным суставом.
Роман Мадянов сыграл в огромном количестве наших любимых фильмов и сериалов, среди них — «Участок», «Солдаты», «Штрафбат», «Есенин», «В круге первом», «12», «Левиафан», «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строгого режима», «Выкрутасы», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель», «Ёлки 2», «Легенда №17», «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Подольские курсанты», «Домашний арест» и другие. Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).