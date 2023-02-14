Роман Мадянов объяснил уход из Театра Маяковского после 20 лет работы

Российский актёр Роман Мадянов покинул Театр Маяковского в Москве после 20 лет работы. О причинах решения он рассказал в беседе с aif.ru.

"Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперёд и я понял: ну что сидеть? Какие дальше перспективы? Если сравнивать со спортсменами: научились мы прыгать на полтора метра, а дальше что?" — объяснил 60-летний артист.

Мадянов намерен участвовать в постановках театра лишь в качестве приглашённого актёра или же рассмотреть предложения о съёмках в кино. Он добавил, что за его спиной огромный опыт и работа с лучшими деятелями культуры, однако ему не хочется оставаться в труппе, чтобы "дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания".

Мадянов — заслуженный артист России. Кроме театральных ролей он известен зрителям по фильмам "Левиафан", "Домашний арест", "12", "Поддубный" и "Штрафбат".