Театр Бабкиной выплатит дочерям Шукшина компенсацию за нарушение авторских прав

С театра "Русская песня" Надежды Бабкиной взыскали более 600 тысяч рублей в пользу дочерей писателя Василия Шукшина. Это компенсация за нарушения авторских прав при постановке спектакля "Калина красная", сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Там уточнили, что в пользу Екатерины Шукшиной с театра взыскано более 255 тысяч рублей, а в пользу Ольги Шукшиной — более 383 тысяч рублей. Дочери известного режиссёра и писателя также требовали полностью снять спектакль с показа, но суд отказал им в этом.

Екатерина Шукшина указала в иске, что у театра "Русская песня" закончилась лицензия на использование творчества её отца, а значит, делать спектакль по его произведению незаконно. Также у неё есть претензии к постановке в художественной части.