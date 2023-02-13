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13 февраля, 15:59

Театр Бабкиной выплатит дочерям Шукшина компенсацию за нарушение авторских прав

Дочери Василия Шукшина отсудили у театра Бабкиной более 600 тысяч рублей

<p>Надежда Бабкина в сцене из спектакля "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина в музыкальном театре фольклора "Русская песня". Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Надежда Бабкина в сцене из спектакля "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина в музыкальном театре фольклора "Русская песня". Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

С театра "Русская песня" Надежды Бабкиной взыскали более 600 тысяч рублей в пользу дочерей писателя Василия Шукшина. Это компенсация за нарушения авторских прав при постановке спектакля "Калина красная", сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Там уточнили, что в пользу Екатерины Шукшиной с театра взыскано более 255 тысяч рублей, а в пользу Ольги Шукшиной — более 383 тысяч рублей. Дочери известного режиссёра и писателя также требовали полностью снять спектакль с показа, но суд отказал им в этом.

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Екатерина Шукшина указала в иске, что у театра "Русская песня" закончилась лицензия на использование творчества её отца, а значит, делать спектакль по его произведению незаконно. Также у неё есть претензии к постановке в художественной части.

Ранее Лайф рассказывал, что бренд Thom Browne отсудил у Adidas возможность использовать четыре полоски на одежде. При этом адвокаты известной марки намерены продолжать разбирательства и уверяют, что будут защищать "свою интеллектуальную собственность".

Илья Суриков
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