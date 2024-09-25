Стали известны подробности смерти звезды «Солдат‎» Мадянова

Известный российский актёр Роман Мадянов скончался сегодня у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие врачи ничего не смогли сделать, пишет SHOT .

В начале сентября все спектакли с участием Романа Мадянова были отменены из-за ухудшения самочувствия. Его родные рассказали SHOT, что помимо онкологии у него диагностировали коксартроз. Актёру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.