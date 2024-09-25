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25 сентября, 12:13

Стали известны подробности смерти звезды «Солдат‎» Мадянова

SHOT: Роман Мадянов скончался сегодня у себя в квартире в Москве

Известный российский актёр Роман Мадянов. Обложка ТАСС / Вадим Тараканов

Известный российский актёр Роман Мадянов. Обложка ТАСС / Вадим Тараканов

Известный российский актёр Роман Мадянов скончался сегодня у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие врачи ничего не смогли сделать, пишет SHOT.

В начале сентября все спектакли с участием Романа Мадянова были отменены из-за ухудшения самочувствия. Его родные рассказали SHOT, что помимо онкологии у него диагностировали коксартроз. Актёру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

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Напомним, о смерти артиста стало известно буквально 20 минут назад. По нашим данным, он скончался в результате онкологии. Весной актёру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого.

Николь Вербер
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