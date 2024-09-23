Футбольный тренер Ноздрин умер на стадионе, наблюдая за игрой коллег

Советский футболист и тренер Виктор Ноздрин скончался во время любительского матча в возрасте 72 лет. Ему резко стало плохо, при этом на здоровье он никогда не жаловался, передаёт сайт MK.ru.

Ноздрин должен был вывести на поле любительскую футбольную команду «Бикфорд». Перед матчем он стоял около края поля и наблюдал за игрой других команд. Настроение тренера было оживлённое, он много смеялся. Однако спустя время Ноздрину внезапно стало плохо, врачи прибыли через семь минут, но спасти тренера не смогли. Предположительно, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба или обширного инфаркта.

Знакомые утверждают, что тренер не жаловался на здоровье. Некоторое время назад он бросил курить и из-за этого прибавил в весе. Возможно, подкосила тренера смерть дочери, произошедшая пять лет назад. В 1977 году футболист вместе с другими именитыми спортсменами вернул футбольный клуб «Спартак» в высшую лигу.

Ноздрин выступал на позиции защитника и полузащитника за липецкий «Металлург», московские «Локомотив» и «Спартак», махачкалинское «Динамо», калужскую «Зарю», а также «Спартак» из Нальчика и «Спартак» из Костромы. Как тренер Ноздрин работал «Красной Пресне», «Краснознаменске», костромском «Спартаке», «Обнинске», «Фабусе», тверской «Волге», «Наре-ШБФР», «Знамени Труда», «Сахалине» и «Росиче».