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22 сентября, 15:23

Озвучивший персонаж в «Свинке Пеппе» актёр умер за год до векового юбилея

В возрасте 99 лет умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актёр Дэвид Грэм

Британский актёр озвучивания Дэвид Грэм. Обложка © Кинопоиск

Британский актёр озвучивания Дэвид Грэм. Обложка © Кинопоиск

Известный британский актёр озвучивания, актёр и сценарист Дэвид Грэм ушел из жизни 20 сентября. Ему было 99 лет, точная причина смерти не называется. Об этом сообщает Би-би-си.

Фильмография Грэма насчитывает не менее 140 кинолент. За свою продолжительную карьеру он успел принять участие во множестве театральных поставках и сняться в сериалах. Наибольшую известность он приобрел благодаря появлению в проекте «Тиндерберды», «Чистое английское убийство» и «Доктор Кто» (Грэма можно увидеть в ряде эпизодов). Также более юному поколению британский актёр известен, так как озвучивал Дедушку Свина в проектах франшизы «Свинка Пеппа».

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Ранее Life.ru сообщал, что в США скончался автор суперхита из «Титаника» My Heart Will Go On Уилбур Дженнингс. За свою карьеру Дженнингс удостоился двух «Оскаров», трёх «Грэмми» и двух «Золотых Глобусов».

Мария Любицкая
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