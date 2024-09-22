Озвучивший персонаж в «Свинке Пеппе» актёр умер за год до векового юбилея

Известный британский актёр озвучивания, актёр и сценарист Дэвид Грэм ушел из жизни 20 сентября. Ему было 99 лет, точная причина смерти не называется. Об этом сообщает Би-би-си.

Фильмография Грэма насчитывает не менее 140 кинолент. За свою продолжительную карьеру он успел принять участие во множестве театральных поставках и сняться в сериалах. Наибольшую известность он приобрел благодаря появлению в проекте «Тиндерберды», «Чистое английское убийство» и «Доктор Кто» (Грэма можно увидеть в ряде эпизодов). Также более юному поколению британский актёр известен, так как озвучивал Дедушку Свина в проектах франшизы «Свинка Пеппа».