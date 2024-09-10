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9 сентября, 21:22

Умер актёр Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера в «Звёздных войнах»

Актёр Джеймс Эрл Джонс. Обложка © flickr / Glasgow Film Festival / Stuart Crawford

Актёр Джеймс Эрл Джонс. Обложка © flickr / Glasgow Film Festival / Stuart Crawford

Американский актёр Джеймс Эрл Джонс, озвучивший злодея Дарта Вейдера в фантастической саге «Звездные войны», умер в своём доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года. Об этом сообщает портал Deadline.

Актёр сыграл в таких фильмах как «Поездка в Америку» (1988), «Лучшие из лучших» (1989), а также «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963). Кроме того, он известен по озвучиванию Муфасы в «Короле Льве».

Джонс — обладатель премии ЭГОТ, куда входят лауреаты премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». В 2011 году он получил почётную премию «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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Ранее Life.ru сообщал, что в США скончался автор суперхита из «Титаника» My Heart Will Go On Уилбур Дженнингс. За свою карьеру Дженнингс удостоился двух «Оскаров», трёх «Грэмми» и двух «Золотых Глобусов».

Артём Гапоненко
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