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7 сентября, 20:51

В США скончался автор суперхита из «Титаника» My Heart Will Go On

В США в возрасте 80 лет умер автор хита для фильма «Титаник» Уилбур Дженнингс

Кадр из фильма «Титаник». Обложка © Kinopoisk / Режиссёр Джеймс Кэмерон / Сценарист Джеймс Кэмерон

Кадр из фильма «Титаник». Обложка © Kinopoisk / Режиссёр Джеймс Кэмерон / Сценарист Джеймс Кэмерон

В США на 81-м году жизни скончался автор песен Уилбур Дженнингс, чьи песни звучат в более чем 325 фильмах и телешоу. Трагическую новость сообщает портал Hollywood reporter.

Его творчество подарило миру такие хиты, как «Tears in Heaven» Эрика Клэптона и «My Heart Will Go On» в исполнении Селин Дион, который стал культовой темой фильма «Титаник». Этот фильм завоевал одиннадцать «Оскаров», включая награды за лучший саундтрек и лучшую песню.

За свою карьеру Дженнингс удостоился двух «Оскаров», трёх «Грэмми» и двух «Золотых Глобусов», а в его коллекции насчитывается около 25 престижных наград. Его вклад в музыку отмечен включением в Зал славы авторов песен.

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Недавно Life.ru рассказывал о скоропостижной кончине основателя рок-группы Train. Американский исполнитель умер в возрасте 58 лет из-за того, что неудачно поскользнулся в душе.

Артём Гапоненко
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