В США скончался автор суперхита из «Титаника» My Heart Will Go On

В США на 81-м году жизни скончался автор песен Уилбур Дженнингс, чьи песни звучат в более чем 325 фильмах и телешоу. Трагическую новость сообщает портал Hollywood reporter.

Его творчество подарило миру такие хиты, как «Tears in Heaven» Эрика Клэптона и «My Heart Will Go On» в исполнении Селин Дион, который стал культовой темой фильма «Титаник». Этот фильм завоевал одиннадцать «Оскаров», включая награды за лучший саундтрек и лучшую песню.

За свою карьеру Дженнингс удостоился двух «Оскаров», трёх «Грэмми» и двух «Золотых Глобусов», а в его коллекции насчитывается около 25 престижных наград. Его вклад в музыку отмечен включением в Зал славы авторов песен.