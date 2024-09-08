Умер Александр Масляков: Каким запомнили главного кавээнщика После продолжительной болезни умер ведущий КВН Александр Масляков. Его проект воспитал актёров, певцов, политиков. 8 сентября, 18:31 14784 14784 Телеведущий Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Карьера Александра Маслякова

Бессменный ведущий телепередачи КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Несколько лет он боролся с болезнью, но безуспешно. В 1964 году он встал у руля Клуба весёлых и находчивых. Через семь лет программа была закрыта, но Масляков не остался без работы и включился в другие проекты.

Александр Масляков 1970 г. Фото © Wikipedia / SKas

— Ведущими должны быть пять студентов того института, что победил в последней игре КВН. То есть нашего. «Одним из пяти будешь ты», — повторил Паша (Кантор. — Прим. ред.), и я покорно согласился, — рассказывал о своём приходе на телевидение сам Масляков.

Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске. Отец — военный лётчик, мать — домохозяйка. По службе отец будущей телезвезды Василий Масляков оказывается в Москве, где его сын Александр оканчивает школу, учится в Институте инженеров транспорта, а параллельно работает на телевидении.

Карьера Александра Маслякова была разнообразна. В 1975 году Масляков стал первым ведущим телеигры «Что? Где? Когда?». Также он стал лицом программ «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и многих других.

Ведущий молодёжных программ Александр Масляков берёт интервью у студентки. Фото © ТАСС / Шогин Александр

После закрытия в 1973 году в 1986 году КВН вернулся. И Масляков опять стал его вести. Проект стал настолько популярным, что свои лиги появились даже в США и Израиле.

— Для многих талантливых молодых людей, студентов именно КВН стал успешной стартовой площадкой в их телевизионной, артистической, творческой карьере, — отзывался о КВН президент России Владимир Путин.

Каким запомнили главного кавээнщика

Масляков являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и заслуженным деятелем искусств. В 2006 году он был награжден украинским орденом «За заслуги».

Дмитрий Медведев награждает Александра Маслякова. 17 ноября 2011-го. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

— Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить, — говорится в сообщении КВН.

Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения АМиК Александр Масляков (слева направо), награждённый орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Про Маслякова сняты несколько документальных фильмов. Его именем назван астероид главного пояса астероидов 5245 Maslyakov.

От чего умер Александр Масляков

Александр Масляков скончался в возрасте 82-х лет. В 2022 году у него обнаружили опухоль лёгких. Диагностировать её удалось после перенесённого коронавируса, которым он переболел дважды. SHOT сообщает, что последнее время он уже с трудом разговаривал.

— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вёл программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами, — сообщили в телеграм-канале КВН.

Наследники Маслякова

Александр Масляков – младший. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Наследниками Александра Маслякова являются его сын и жена Светлана. С ней они создали семью ещё в 1971 году. Их сын Александр родился в 1980 году. Он, как и отец, стал ведущим КВН, поэтому, скорее всего, он и станет наследником империи АМиК — творческого объединения, созданного Масляковым-старшим.

Авторы Даниил Черных