Последние недели перед смертью Масляков лежал в отделении паллиативной помощи

Легенда Клуба весёлых и находчивых последний раз принимал участие в съёмках осенью 2022 года (на видео кадры из той программы). В феврале того же года он сообщил, что второй раз переболел ковидом, также ранее врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. С раком Масляков боролся около двух лет, а восемь месяцев назад онкологи сообщили ему, что лечение, к сожалению, уже не поможет, остался вопрос времени.