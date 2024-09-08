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8 сентября, 16:46
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Последние недели перед смертью Масляков лежал в отделении паллиативной помощи

Александр Масляков. Обложка © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Александр Масляков. Обложка © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Александр Масляков – старший в последнее время находился в отделении паллиативной помощи московской больницы. С 82-летним ведущим были близкие, пишет SHOT.

Легенда Клуба весёлых и находчивых последний раз принимал участие в съёмках осенью 2022 года (на видео кадры из той программы). В феврале того же года он сообщил, что второй раз переболел ковидом, также ранее врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. С раком Масляков боролся около двух лет, а восемь месяцев назад онкологи сообщили ему, что лечение, к сожалению, уже не поможет, остался вопрос времени.

Александр Васильевич давно не общался с журналистами и всё время проводил с семьёй.

Названа причина смерти Александра Маслякова
Названа причина смерти Александра Маслякова

Тогда СМИ писали, что КВН лишился бессменного ведущего. Он пообещал, что его место займут известные кавээнщики и "не чужие игре" люди. Выбор продюсеров игры пал на шоумена, который за свою карьеру успел провести не одно шоу на ТВ, Дмитрия Нагиева. В итоге заменивший Маслякова актёр сбежал со сцены через час после начала игры. А спустя полгода Масляков снова стал ведущим КВН. А уже этой весной стало известно, что новым ведущим станет Дмитрий Хрусталёв. СМИ узнали, что легенда КВН покидает должность из-за опухоли в лёгких.

Николь Вербер
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