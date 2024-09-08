Названа причина смерти Александра Маслякова
SHOT: Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких
Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. У ведущего была неоперабельная опухоль. 8 месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет, пишет SHOT.
Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида — коронавирусом ведущий переболел дважды. Последнее время он передвигался на гольф-каре с охраной.
Последнюю игру КВН Масляков провёл в 2022 году.
Напомним, буквально полчаса назад стало известно о смерти Маслякова-старшего. Он скончался на 83-м году жизни. Известие об этом опубликовали в телеграм-канале КВН. Весной сообщалось, что ведущий покидает пост из-за опухоли в лёгких.