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8 сентября, 16:17

Названа причина смерти Александра Маслякова

SHOT: Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких

Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. У ведущего была неоперабельная опухоль. 8 месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет, пишет SHOT.

Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида — коронавирусом ведущий переболел дважды. Последнее время он передвигался на гольф-каре с охраной.

Последнюю игру КВН Масляков провёл в 2022 году.

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Напомним, буквально полчаса назад стало известно о смерти Маслякова-старшего. Он скончался на 83-м году жизни. Известие об этом опубликовали в телеграм-канале КВН. Весной сообщалось, что ведущий покидает пост из-за опухоли в лёгких.

Николь Вербер
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