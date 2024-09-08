Умер легенда КВН Александр Масляков

На 83-м году жизни скончался телеведущий, легенда КВН Александр Масляков. О трагичном известии сообщили в пресс-службе КВН.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами», — говорится в телеграм-канале.

Он получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить, отметили там.