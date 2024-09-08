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8 сентября, 15:54
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Умер легенда КВН Александр Масляков

Александр Масляков. Обложка © Telegram/КВН

Александр Масляков. Обложка © Telegram/КВН

На 83-м году жизни скончался телеведущий, легенда КВН Александр Масляков. О трагичном известии сообщили в пресс-службе КВН.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами», — говорится в телеграм-канале.

Он получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить, отметили там.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра из «ДМБ», Сергей Лебедев умер на 58-м году жизни. Он ушёл из жизни 6 августа, хотя информация о смерти актёра появилась на портале только в сентябре.

Николь Вербер
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