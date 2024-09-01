Народный артист России Алексей Кудинович умер в возрасте 73 лет

Народный артист России Алексей Кудинович умер в Москве в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра. Причины смерти не сообщаются, о времени и месте прощания будет объявлено позже.

«Тяжёлая утрата для Малого театра — 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одарённых от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», — отметили в театре.

Кудинович родился 2 марта 1951 года. В 1973 году он завершил обучение в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина и вскоре был принят в труппу Государственного академического Малого театра. На протяжении 50 лет своей карьеры в этом учреждении он сыграл около 70 персонажей. Артист стал известен ролями Мерлюша в «Таинственном ящике», Ферапонта в «Трёх сестрах», купца Восмибратова в «Лесе» и Акима во «Власти тьмы».