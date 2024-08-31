Умер актёр из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль» Малявский
Актёр Георгий Малявский умер в возрасте 77 лет
Георгий Малявский. Обложка © Сериал «Куба». Режиссёры: Андрей Щербинин, Роман Ярославцев, Алексей Гусев (II) / Kino-teatr
В возрасте 77 лет умер советский и белорусский актёр Георгий Малявский. Об этом сообщает белорусское издание «Зеркало». Артист снимался в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Чернобыль». Причина и обстоятельства смерти Малявского пока неизвестны.
Актёр родился 16 октября 1946 года в Минске. С 1971-го по 2020 год работал в Белорусском театре имени Янки Купалы. Сыграл в десятках фильмов и сериалов, среди которых — «Мухтар. Новый след», «Куба», «Пойти и не вернуться», «Заступники», «Чернобыль», «Скрытая работа», «Семейный детектив» и «Дела житейские».
Ранее Life.ru писал, что на 79-м году жизни скончался народный артист России Леонид Ремнев. Прямо во время спектакля ему стало плохо, прибывшая в театр скорая помощь не успела его спасти.