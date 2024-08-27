Инспекция выяснит причины смерти артиста Ремнева в ходе спектакля в нижегородском ТЮЗе

Трудовая инспекция проводит проверку по факту смерти артиста Театра юного зрителя Леонида Ремнева во время спектакля в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«24 августа в 19:05 во время проведения спектакля «Васса» на малой сцене при исполнении одной из сцен 78-летнему артисту ТЮЗа стало плохо, он упал на спину и не подавал признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника», — указано в сообщении.

По данному факту Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследования, выясняя обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.