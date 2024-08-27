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Регион
26 августа, 23:17

Инспекция выяснит причины смерти артиста Ремнева в ходе спектакля в нижегородском ТЮЗе

Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде выясняет причины смерти артиста Ремнева

Леонида Ремнев. Обложка © Telegram / Нижегородское отделение СТД РФ

Леонида Ремнев. Обложка © Telegram / Нижегородское отделение СТД РФ

Трудовая инспекция проводит проверку по факту смерти артиста Театра юного зрителя Леонида Ремнева во время спектакля в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«24 августа в 19:05 во время проведения спектакля «Васса» на малой сцене при исполнении одной из сцен 78-летнему артисту ТЮЗа стало плохо, он упал на спину и не подавал признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника», — указано в сообщении.

По данному факту Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследования, выясняя обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.

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Напомним, о смерти народного артиста Леонида Ремнева во время спектакля стало известно 25 августа. Ему было 78 лет. Ремнев — номинант национальной премии «Золотая маска» за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние», лауреат «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, а также многократный лауреат премии Нижнего Новгорода.

Анатолий Симоненко
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