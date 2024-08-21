В возрасте 88 лет умер пианист Михаил Мунтян, сотрудничавший с Юрием Башметом 21 августа, 15:46 Михаил Мунтян. Обложка © Classical Music News / Максим Новиков

Народный артист РФ, пианист и клавесинист Михаил Мунтян ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Печальное известие публикует портал Classical Music News. Причина смерти не называется.

«17 августа 2024 на 89-м году жизни скончался выдающийся советский и российский пианист и клавесинист, народный артист России Михаил Владимирович Мунтян», — уточняется в тексте.

Маэстро получил образование в Российской академии музыки имени Гнесиных. Он стал известен широкому кругу зрителей во время сотрудничества с российским музыкантом Юрием Башметом. Музыканты дали за 25 лет более 500 совместных концертов. Мунтян также выпустил свыше двадцати компакт-дисков, которые отмечены престижными европейскими наградами «Shoc» и «Diapason d’Or».

Ранее сообщалось, что академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина Валерий Сергиенко скончался на 76-м году жизни.

Авторы Татьяна Миссуми