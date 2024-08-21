Умер актёр фильма "Дневной поезд" Юрий Дубов Заслуженный артист РФ, педагог "Щуки" Юрий Дубов умер в 75 лет 21 августа, 09:17 Юрий Дубов. Обложка © VK / Театральный институт имени Б.Щукина

Российский и советский актёр Юрий Дубов ушёл из жизни в возрасте 75 лет, причина его смерти не называется. Об этом говорится на сайте Театрального института имени Щукина. Трагедия произошла 12 августа.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине артиста театра и кино, мастера художественного слова, профессора кафедры сценической речи Юрия Львовича Дубова", — говорится в тексте.

Юрий Дубов — выпускник Театрального училища имени Щукина. После учёбы 14 лет проработал в Московском театре имени Гоголя, исполнив на сцене более 20 ролей. С 2004 года артист открыл для себя педагогическую деятельность и обучал студентов сценической речи в театральном институте. Также Юрий Львович написал множество литературных программ для артистов Московской филармонии.

На широком экране актёр появлялся в таких фильмах, как "Взвейтесь, соколы, орлами!", "Дневной поезд", "Ирина Купченко. Необыкновенное чудо". У Юрия Дубова есть звание Заслуженный артист России.

Ранее сообщалось, что народный художник России, лауреат Государственной премии СССР, художник-постановщик Константин Загорский умер в возрасте 91 года. Причина смерти постановщика не сообщается. Известно, что он ушёл из жизни 18 августа 2024 года.

Авторы Татьяна Миссуми