Умерла 105-летняя медсестра, которая лечила Горбачёва и получила две награды за ВОВ

Сегодня утром, 20 августа, в Наро-Фоминском городском округе в возрасте 105 лет умерла почётная жительница Московской области Вера Андреевна Книр. Она прошла Великую отечественную войну, удостоилась двух наград, а ещё, как рассказал её сын, лечила экс-президента СССР Михаила Горбачёва в больнице Ставропольского края.

Как узнал сайт МК.ru, пенсионерка ушла из жизни в собственной кровати. Рядом с ней была семья — сын и невестка. Родные рассказали, что Вера Андреевна в течение всей жизни вела здоровый образ жизни и не заводила вредных привычек.

"Она всегда, пока позволяло здоровье, делала зарядку. На улицу в последнее время выходить не любила, но по квартире, держась за стеночку, нахаживала много шагов. В жизни не курила, не пила. Одну бутылку вина вместе с мужем могла пить 3-4 месяца", — поделился её сын.

Книр родилась в семье крестьян, после школы поступила в медшколу в Кисловодске, а потом устроилась на работу в амбулаторию. Великая Отечественная война настигла её в полевых лагерях Северо-Кавказского округа. Вера Андреевна также лечила раненых участников Финской войны и вытаскивала пострадавших бойцов из окопов на полях битвы ВОВ. В 1941 году она вышла замуж, а когда началась война, её супруг отправился на фронт. Через год медсестра получила последнее письмо, написанное им перед гибелью.

Спустя несколько лет она вышла замуж во второй раз — за врача из военного госпиталя. Когда война завершилась, супруги вернулись в Ставропольский край. Книр устроилась в четвёртую краевую больницу, где выхаживала многих знаменитых людей, в том числе последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва.

За труд на благо Родины в период Великой Отечественной войны Вера Андреевна удостоилась двух почётных наград. Ей вручили медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г." и представили к ордену "Отечественной войны второй степени".