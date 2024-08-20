Врач разгадал 2 главных секрета старейшей жительницы Земли

Старейшей на Земле женщине Марии Браньяс Морере из Испании удалось дожить до 117 лет благодаря гену долголетия. Такую уверенность выразил терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин, комментируя новость о её смерти.

"Это однозначно гены долгожительства, которые она приобрела в своей семье, они реализоваться могли, причём это закрепилось. То есть гены вообще закрепляются в организме человека", — рассказал медик 360.ru.

При этом врач подчеркнул, что важно вести здоровый образ жизни. Он уверен, что если бы женщина курила, злоупотребляла спиртным и вредной пищей, то ей вряд ли удалось бы дожить до столь почтенного возраста.

"Это прежде всего снижение употребления сахара, снижение — поваренной соли, увеличение движения, нормальный образ дня и ночи, то есть режим дня и отдыха. Это правильное питание. Это всё то, что мы знаем с вами. И это даёт нам всего от силы 1–5% к тому, чтобы организм не заболел", — заявил врач.

Терапевт отметил, что хороший генофонд играет огромную роль в долгожительстве и составляет 80–85% успеха. Остальные 20% в этой истории занимает медицина. Отсюда можно сделать вывод, что если у человека в роду нет долгожителей, то вероятность ранней смерти возрастает. Он привёл в пример Юрия Шатунова, который скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Медик напомнил, что проблемы с сердцем имела и мать певца, которая ушла из жизни в 29-летнем возрасте.